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شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي 24| موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
يسعى المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتجاوز كبوة الجولة الأولى عندما يواجه نظيره المنتخب البحريني على ملعب لوخيا في لقاء قد يحسم بطاقة نصف النهائي.
موعد مباراة السعودية ضد البحرين
تقام مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين
ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة المنتخب السعودي مع البحرين، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي، و”الكأس” بتعليق خالد البلوشي.
السعودية تخسر بثلاثية في الجولة الأولى
وكان المنتخب الكويتي قد تغلب على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .
التعادل السلبي يحسم مواجهة البحرين ضد عمان في الجولة الأولى
وعلى الجانب الآخر انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.
ترتيب المجموعة الثانية
انتهت مباريات الجولة الأولى حيث حصد منتخب الكويت أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف وجاء جدول الترتيب كالتالي :_
المجموعة الثانية
الكويت: 3 نقاط
البحرين: نقطة
عمان: نقطة
السعودية: بلا رصيد من النقاط.
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