موعد مباراة الكويت ضد عمان في خليجي 24 والقنوات الناقلة

السبت 30 نوفمبر 2019

يواجه المنتخب الكويتي نظيره العماني في اليوم الثاني من إنطلاق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي"خليجي 24" على ملعب ستاد خليفة الدولي .



موعد مباراة الكويت ضد عمان

وتنطلق مباراة الكويت ضد عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت ضد عمان

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة منتخب الكويت وعمان، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، و”الكأس” بتعليق خالد الحدي.

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عمان تتعادل سلبياً ضد البحرين في الجولة الأولى

وكان المنتخب العماني قد تعادل سلبياً بدون أهداف على ملعب لوخيا في الجولة الأولى ، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.

الكويت تضرب السعودية بثلاثية في خليجي 24

وعلى الجانب الآخر تغلب المنتخب الكويتي على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .

ترتيب المجموعة الثانية

وكان المنتخب الكويتي قد حصد أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24 عندما تغلب على نظيره السعودي في الجولة الأولى، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف .