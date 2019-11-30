خليجي 24| المنتخب السعودي يواجه نظيره البحريني في لقاء الفرصة الأخيرة 

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السبت 30 نوفمبر 2019
المنتخب السعودي
يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" على ملعب لخويا الرياضي .
السعودية ضد البحرين
ويسعي منتخب الخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتجاوز هزيمة الجولة الأولى أمام المنتخب الكويتي بثلاثية نظيفة عندما يواجه شقيقه المنتخب البحريني الذي تعادل سلبياً أمام عمان في الجولة ذاتها حيث تعد مباراة الليلة هي الفرصة الأخيرة للمنتخبين من أجل حسم بطاقة الصعود لدوري نصف نهائي كأس الخليج العربي .
موعد مباراة السعودية ضد البحرين
تقام مباراة السعودية ضد البحرين على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين
ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة المنتخب السعودي مع البحرين، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي، و”الكأس” بتعليق خالد البلوشي.
السعودية تخسر بثلاثية في الجولة الأولى
وكان المنتخب الكويتي قد تغلب على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف للخضر ، على ملعب “عبدالله بن خليفة”، في ثاني مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من دوري كأس الخليج العربي " خليجي 24" .
التعادل السلبي يحسم مواجهة البحرين ضد عمان في الجولة الأولى
وعلى الجانب الآخر انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.
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