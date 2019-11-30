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مدير مكتب الشباب والرياضة يطلع على جاهزية الاستاد الأولمبي بسيئون

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 30 نوفمبر 2019

اطلع المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت والصحراء علي يسلم باشعيب اليوم  على جاهزية استاد سيئون الأولمبي   لاحتضان منافسات التصفيات النهائية للدوري التنشيطي للدرجتين الأولى والثانية المزمع انطلاقتها في النصف الثاني من ديسمبر القادم باذن الله باشراف الاتحاد اليمني العام لكرة القدم.

 

وتعرف باشعيب خلال جولته في الاستاد الاولمبي من المدير العام للمدينة صالح عاشور عبدون على سير العمل الجاري في تهيئة الساحة العامة وفرد العشب وتصفيته وتركيب المرمى وتصفية الساحة المجاورة للعشب ، اضافة الى جاهزية بعض الغرف والمصالح الخاصة باللاعبين والحكام والادارين.

 

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ووجه المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء إدارة المدينة الرياضيه بسرعة متابعة واستكمال ماتبقى من الاعمال ومنها إدخال خدمة الهاتف للاستاد وتسوية وتصفية الساحه الخارجية وتهيئتها والتنسيق مع اذاعة سيئون ومؤسسة الاتصالات بشان تحويل خطوط الهاتف لنقل المباريات من ملعب جواس الى الاستاد .

 

مؤكدا على اهمية التحضير المبكر لاستقبال النشاط الرياضي ، لافتا بأ هناك ترتيبات مع قيادة السلطه المحلية ومتابعات مستمره مع وزارة الشباب بشان استكمال مضمار الاستاد بتركيب الترتان وكذا عمل الانترلوك لبقية الساحة مابعد الترتان وحتى مدرجات الجمهور خلال الفترة القليلة القادمة باذن الله.

 

رافقه في الزيارة مدير إدارة المشاريع بالمكتب المهندس رائد باشامخة وعدد من المختصين.

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