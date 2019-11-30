مورينهو يطلب اول صفقة له من صفوف ريال مدريد

السبت 30 نوفمبر 2019

يقود سبيشيال وان "جوزيه مورينيو" توتنهام بعد سوء النتائج مع المدرب الراحل بوكيتينهو ، وفي اول مبارتين رسميتين حقق مورينهو النتيجة والاداء بالفوز في المباراتين .

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وأشار موقع "le 10 sport” ان مورينهو يرغب في إستعادة نجم ريال مدريد الويلزي جاريث بيل والذي كان يلعب في صفوف السبيرز قبل الذهاب الي ملعب السانتيجو برنابيو في صفقة كانت الاغلي في التاريخ حينها ب١٠٠ مليون يورو.

ويواجه بيل العديد من المشكلات أثرت عليه معنويا مع الفريق الملكي حيث لم يعود مرغوب فيه من جانب جمهور المرينجي بعد رفع بيل شعار النادي في المركز الثالث حسب رغباته بعد منتخب ويلز والجولف مما أثار غضب جمهور الفريق .

ويواجه جوزيه مورينيو منافسة شرسة في الحصول علي خدمات اللاعب من قبل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد