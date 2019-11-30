شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته الأحد استعدادًا لمواجهة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، يبدأ الأهلي غدا استعداده لمواجهة بني سويف المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل في مسابقة كأس مصر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أمس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.