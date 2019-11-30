شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي، في أولى مباريات الفارس الأبيض بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل كالآتي: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة الوسط: حازم إمام، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أونجم، أحمد سيد زيزو الهجوم: مصطفى محمد

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