شكرا لقرائتكم خبر عن «بيل» أساسيًا و«كورتوا» خارج تشكيل ريـال مديد أمام ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في إطار الجولة 15 من الدوري الإسباني. وأجرى «زيدان» عدد من التغييرات على تشكيل فريقه إذ قام بإشراك الحارس الاحتياطي ألفونس أريولا، على حساب البلجيكي ثيبو كورتوا، كما يجلس فيدي فالفيردي على مقاعد البدلاء ويشارك إيسكو أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي. ودخل جاريث بيل التشكيل الأساسي في ظل غياب البلجيكي إيدن هازارد للإصابة. Advertisements وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: أريولا الدفاع: كارفخال، ميليتاو، راموس، مارسيلو الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، إيسكو الهجوم: بيل، بنزيمة

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