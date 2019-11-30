شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي يكشف رسالة «ميسي» لنجوم برشلونة قبل السقوط أمام ليفربول: لا تكرروا خطأ روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف وثائقي جديد أعدته قناة Rakuten عن خطبة قائد برشلونة ليونيل ميسي لزملائه قبل بداية مباراة العودة لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام ليفربول، والتي خسرها البلوجرانا برباعية نظيفة.

ودخل برشلونة هذا اللقاء وهو فائز في ملعبه بمباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ما كان يعطه أفضلية في المباراة.

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وحسب موقع «ليفربول إيكو»، أظهر الوثائقي «ميسي» داخل غرفة ملابس فريقه يتحدث إلى زملائه قائلًا: «هيا يا شباب، روما كان خطأنا نحن وليس أي شخص آخر، لا تجعلوا هذا الشئ يتكرر مجددًا، كان هذا خطأنا لا يمكننا أن نضيع هذه الفرصة، إذا قمنا بالشئ الصحيح سنكون هنا (في النهائي)».

ويشير هنا «ميسي» إلى لقاء إياب ربع نهائي العام السابق أمام روما الإيطالي، والذي دخله برشلونة متقدمًا في النتيجة 4-1 في مباراة الذهاب، لكنه لقى هزيمة بثلاثية نظيفة على أرض ملعب الأوليمبيكو أطاحت به خارج البطولة الأوروبية.

وأضاف: «هيا يا شباب لنأخذ هذه الخطوة الصغيرة».

ولم تنجح خطبة «ميسي» في إنقاذ فريقه من «ريمونتادا» جديدة ليخسر برباعية نظيفة أمام ليفربول ويودع دوري الأبطال مجددًا.