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هدية خاصة من ياسر القحطاني إلى تركي آل الشيخ

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هدية خاصة من ياسر القحطاني إلى تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قدم نجم الهلال السعودي السابق ياسر القحطاني، هدية إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ، بمناسبة مهرجان اعتزاله.

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وسلم «القحطاني» هديته إلى «آل الشيخ»، وهي عبارة عن قميص مكتوب عليه «تركي»، ومدون عليه الأندية التي لعب لها القحطاني، العين والهلال والقادسية، وكذلك المنتخب السعودي.

وأرفق «القحطاني» بهديته بطاقة مكتوب عليها: «هدية خاصة إلى معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، شكرا لدعمكم ووفائكم وحرصكم على إقامة حفل اعتزالي، خالص الشكر والتقدير».

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