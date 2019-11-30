شكرا لقرائتكم خبر عن «دي خيا»: نبذل قصارى جهدنا.. ونعاني نقصًا في الجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقال «دي خيا»، في حوار مع «سكاي سبورتس»: «الفريق هو ما هو عليه والنتائج هي ما تحققت مؤخرًا»، مضيفًا في إشارة إلى مباراة شيفيلد يونايتد التي تعادل فيها فريقه 3-3: «إنها حقيقة أن الشوط الأول كان بشعًا، على الأغلب أحد أسوأ الأشواط هذا العام. رد فعل الفريق في الشوط الثاني كان مهمًا، ولكنه ليس كافيًا، يجب علينا أن نفوز بهذا النوع من المباريات للتواجد على القمة، علينا أن نفوز بـ 4 أو 5 مباريات متتالية للتواجد في القمة، ولكن في هذه اللحظة الفريق لا يلعب بشكل جيد».

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وتابع الحارس الإسباني: «نحن نبذل أقصى ما لدينا، نحاول أن نحصل على هذه الانتصارات الكبيرة التي يمكنها أن تضعنا في مركز متقدم في جدول الترتيب، ولكن الحقيقة أننا في هذه اللحظة لا نحظى باستمرارية كافية، نحتاج الكثير من التدريب وهناك مساحة كبيرة للتحسن».

واختتم في هذا السياق: «لا أعتقد أن ما يحدث بسبب قلة مجهود، الأولاد يبذلون أقصى ما لديهم على أرض الملعب في التدريبات والمباريات، قد يمكنك الإشارة إلى نقص في الجودة في بعض المناطق، ولكن بالتأكيد ليس نقصًا في الروح القتالية».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 13 جولة برصيد 17 نقطة، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 وخسر 4.