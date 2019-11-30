الرميحي يقود أحلام البحرين أمام السعودية في خليجي 24 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

يطمح المنتخب البحريني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي على ملعب لخويا الرياضي ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" .



التشكيل المتوقع لمنتخب البحرين

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام نظيره السعودي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: سيد شبر علوي

خط الدفاع: سيد رضا علي – سيد مهدي باقر – أحمد نبيل – راشد الحوطي

خط الوسط: جاسم الشيخ – علي حرم – علي مدن – مهدي حميدان – كميل الأسود

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خط الهجوم: محمد الرميحي.

موعد مباراة البحرين ضد السعودية

تقام مباراة البحرين ضد السعودية على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد البحرين

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة المنتخب السعودي مع البحرين، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي، و”الكأس” بتعليق خالد البلوشي.

التعادل السلبي يحسم مواجهة البحرين ضد عمان في الجولة الأولى

وعلى الجانب الآخر انتهت مباراة البحرين ضد عمان بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب لوخيا ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.