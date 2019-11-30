خليجي 24| التكشيل المتوقع لمنتخب عمان أمام الكويت .. الغساني يقود الهجوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

يسعى المنتخب العماني لإحياء آماله في الصعود إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي " خليجي 24" عندما يواجه نظيره الكويتي في الجولة الثانية من البطولة العربية على ملعب ستاد خليفة الدولي.



التشكيل المتوقع لمنتخب عمان

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي أيروين كومان، المدير الفني لمنتخب عمان، التشكيل الذي سيخوض مباراته أمام الكويت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 كالتالي :_

حراسة المرمى: فايز الرشيدي

خط الدفاع: سعد سهيل – عمران الحيدي – محمد المسلمي – علي البوسعيدي

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خط الوسط: محمد الغافري – حارب السعدي – أحمد كانو – المنذر العلوي

خط الهجوم: محسن جوهر – محسن الغساني.

موعد مباراة منتخب عمان مع الكويت والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الكويت ضد عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة منتخب الكويت وعمان، عبر شاشة قناتي؛ “بي إن سبورت” بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف، و”الكأس” بتعليق خالد الحدي.

عمان تتعادل سلبياً ضد البحرين في الجولة الأولى

وكان المنتخب العماني قد تعادل سلبياً بدون أهداف على ملعب لوخيا في الجولة الأولى ، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” المقامة في قطر.