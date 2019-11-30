شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا علي نظيره ديبورتيفو ألافيس في الاسبوع ال١٥ ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني "لاليجا" في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة . تعرف علي تاريخ مواجهات الفريقين واجه ريال مدريد خصم اليوم ديبورتيفو ألافيس في خمسة مناسبات ، حقق الملكي الفوز في اربع مناسبات ، وفاز ديبورتيفو ألافيس في مباراة واحدة ، وبينما لم يتعادل الفريقين مطلقا . واعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيل اللقاء وجاء كالتالي :. Advertisements حراسة المرمي : أريولا خط الدفاع : راموس-ميليتاو-مارسيلو - كارفخال خط الوسط : كاسميرو-مودريتش-كروس خط الهجوم : بنزيما -ايسكو-جاريث بيل ويشارك ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في صدارة الليجا برصيد ٢٨ نقطة لكل فريق ، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز ١٣ برصيد ١٨ نقطة .

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