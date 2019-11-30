بأمر من رونالدو يوفنتوس يستهدف نجم ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي رغبة يوفنتوس الإيطالي في ضم ظهير ايسر فريق ريال مدريد البرازيلي "مارسيلو" والذي بات قريبا من الخروج من اثوار سانتياجو برنابيو بسبب تقدمه في العمر .



وفشل يوفنتوس في ضم مارسيلو في السابق في محاولات عديدة لإقناع اللاعب ولكن رغبة مارسيلو الاولي كانت مواصلة الطريق مع الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان .

جدير بالذكر ان البرازيلي مارسيلو يملك علاقة صديقة حميمة مع كرستيانو رونالدو ، واشار الموقع ان رونالدو رغبته في ضم اللاعب الي الفريق في الفترة المقبلة من الإنتقالات الصيفية .