شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. بعثة الأبيض تتجه لملعب المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت بعثة الزمالك من فندق الإقامة فى الكونغو إلى ملعب مواجهة مازيمبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة من عصر اليوم السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويتواجد فريق الزمالك رفقة مازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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ومن المقرر أن يعلن ميتشو المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة مازيمبى بشكل رسمى، فور الوصول إلى ملعب اللقاء تمهيدا لإجراء عمليات الإحماء استعدادا للمواجهة ، فيما خرج طارق حامد من القائمة لعدم الجاهزية وكذلك أوباما.



