شكرا لقرائتكم مصر تفوز بحق تنظيم بطولة العالم للسلاح 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و بذلك ستنظم مصر لأول مرة فى التاريخ بطولتى عالم للسلاح فى عام واحد ، حيث كانت نجحت مسبقا فى الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 .
من جانبه توجه عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب و الرياضة ، مشيرا إلى الدعم التى تقدمه الدولة للإرتقاء بالرياضة المصرية فضلا عناللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب.
ومن المقرر أن يشهد كونجرس الإتحاد الدولى تكريم محمد حمزة لاعب سلاح الشيش على تصدره للتنصيف العالمى للعبة بعد قليل .
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