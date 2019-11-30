شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تطورات إصابة علي معلول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر سيجري اليوم السبت أشعة على العضلة الضامة للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي التونسي أمس.

المؤشرات الأولية تشير لتعرضه لتمزق فى العضلة، ولكن الجهاز الطبى رفض الجزم قبل خروج نتيجة الأشعة بشكل رسمى، مع وجود احتمالية أن تكون الإصابة إجهاد عضلى فقط وفى وقتها سيحتاج اللاعب لـ10 أيام على الأكثر للتعافى.

وكان معلول قد غادر المباراة متأثرا بإصابته في العضلة الضامة، حيث تحدد له عصر اليوم السبت موعدًا لإجراء أشعة لتحديد الإصابة ومعرفة موقفه من المشتركة في التدريبات، يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته في الحادية عشرة صباح غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها يوم 3 ديسمبرالمقبل في مسابقة كأس مصر.

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وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .