شكرا لقرائتكم la casa de papel .. يظهر فى زفاف فريد وأميرة والغمراوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نجوم الاسكواش بحفل زفاف المدرب محمد فريد على زوجته أميرة الغمراوي بطريقة مبتكرة، حيث ارتدى أصدقاء العريس ماسك المسلسل الأسباني "لاكاسا دي بابل"، والذي سبق وارتداه لاعبو المنتخب الأوليمبي في نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي توج بها الفراعنة.

وكانت نور الشربيني بطلة العالم لسيدات الاسكواش، وطارق مؤمن بطل العالم للرجال ومحمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً، وأمير وجيه المدير الفني للمنتخب أبرز الحضور.

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ويستعد منتخب الاسكواش للمشاركة في بطولة العالم للفرق التي تنطلق في 15 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 21 من نفس الشهر في واشنطن، حيث يحمل الفراعنة اللقب عن النسخة الماضية.



