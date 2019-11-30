شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام مازيمبى وطارق حامد خارج القائمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل المواجهة مع مازيمبي اليوم بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له الثالثة عصرا. ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :- محمد عواد في حراسة المرمى عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز في خط الدفاع Advertisements فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي في خط الوسط مصطفى محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء : محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن بينما خرج طارق حامد لاعب وسط الزمالك، من القائمة النهائية للمباراة، فى ظل معاناته من الإصابة وعدم قدرته على اللحاق بالتواجد فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام مازيمبي.

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