شكرا لقرائتكم عرابى: فايلر لا يتحمل مسئولية الخسارة أمام النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عرابى نجم النادى الأهلى السابق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى لا يتحمل مسئولية هزيمة القلعة الحمراء أمام النجم الساحلي التونسى فى المباراة، التى جمعت الفريقين أمس بمستهل مشوار الفريق الأحمر فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عرابى : التشكيل كان موفقاً من السويسرى ولكنها كرة القدم، الخسارة واردة خارج الديار، الطرد أربك الحسابات، وقبل هذا القرار، كان الأهلى يسيطر على المباراة والنجم يهاجم على استحياء، الطبيعى أن نلعب خارج الديار بلاعبين ارتكاز وثلاثة أحياناً، ومع ذلك فى خطة فايلر بلاعب ارتكاز واحد قدم الأهلى عرض طيب قبل طرد أشرف .

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أضاف عرابي: التغييرات كانت منطقية فأحمد فتحى ومحمد هانى تعرضا من قبل لهذا الموقف بسبب الاصابات.

وعن طرد أيمن أشرف قال عرابي: الطرد كان مستحقاً خاصة أنها كانت فرصة حقيقية لتسجيل الهدف وان كانت المباراة خرجت عن سيطرة الحكم بعد ذلك وزادت الانذارات.

وخسر الأهلى بهدف نظيف أمام النجم الساحلى التونسى فى مستهل مشوار الفريق الأحمر بدور المجموعات فى المباراة التى استضافها ملعب رادس.