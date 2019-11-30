شكرا لقرائتكم تعرف على عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخسارة أمام النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد الخسارة من النجم الساحلي يطبق جهاز الكرة بالأهلي لائحة الخصومات على لاعبيه، وذلك بعد المواجهة التي أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوي.

في الوقت الذي يطبق جهاز الكرة لائحة مغلظة على أيمن أشرف مدافع الفريق، بعد تعرضه للطرد خلال أحداث المباراة، حيث سيتم تطبيق عليه لائحة الخسارة بالإضافة للائحة الطرد.

كان فريق الأهلي قد خسر من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .