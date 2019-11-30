شكرا لقرائتكم جمال عبدالحميد: هذه نصائحى لميتشو أمام مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال عبد الحميد نجم القطبين السابق، إن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك عليه التحلى بالهدوء وعدم التهور فى إدارة مواجهة مازيمبى الكونغولى المحدد لها الثالثة عصرا فى إطار أولى مواجهات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

كما طالب عبد الحميد من ميتشو التوازن فى خطة المباراة بين الدفاع والهجوم، مع تهدئة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فى حالة عدم سير المباراة فى صالح الأبيض.

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فيما نصح عبد الحميد ميتشو بعدم التهور الدفاعى واستعجال إحراز هدف من أجل خروج المباراة لبر الأمان واستغلال جميع إمكانيات لاعبى الزمالك الذى يمتلك نجوم ذو إمكانيات فنية عالية.

ويدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تأمين وسط ملعب الفريق الأبيض بـ3 لاعبين فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى و فى خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وفى خط الوسط: محمد حسن أو حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما و فى خط الهجوم: مصطفى محمد.