الزمالك ومازيمبى .. أرقام وإحصائيات...

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الزمالك التقى مع مازيمبي في 6 مواجهات سابقة، انتصر الفارس الأبيض مرة وتعادل مرتين وخسر 3 مرات ، وكان الانتصار الوحيد للزمالك أمام مازيمبي كان في نسخة 2002، وقتها فاز الأبيض 2-0 في القاهرة في نصف النهائي وتأهل للنهائي وحصد اللقب.
أما فى عام 2014 تحديدا فى 8 أغسطس، بدور المجموعات من دورى الأبطال، فاز مازيمبى على الزمالك بهدف دون رد، وذلك بالكونغو، وهي المدة الزمنية التي تقدر بـ 5 سنوات و3 أشهر وأسبوع أي ما يعادل 1940 يوماً.
فى حين التقى الفريقان بالعودة على استاد الإسكندرية فى 27 يوليو 2014 وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى.
مازيمبي لم يخسر أي لقاء على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا منذ 18 أكتوبر من عام 2009، أي ما يعادل عشر سنوات وشهر وخمسة أيام بما يوازي 3695 يوماً، وهو التحدي الأكبر الذي ينتظر فرسان ميت عقبة اليوم بالفوز على الفريق الكونغولي وتحطيم أرقامه القياسية على أرضه ووسط جماهيره.
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