شكرا لقرائتكم الأهلى يصعد ضد حكم مواجهة النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على تقديم شكوى رسمية ضد الحكم البتسوانى بوندو، الذى أدار مباراة الفريق أمس الأول، الجمعة، أمام النجم الساحلى باستاد رادس فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف.

ويرى مسئولو الأهلى أن الحكم البتسوانى لم يكن عادلاً طوال أحداث المباراة، وجامل صاحب الأرض كثيراً منذ بداية المباراة بدليل حالة الطرد التى تعرض لها أيمن أشرف لاعب الأهلى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، وأتفق الجميع فى الأهلى على أن الحكم البتسوانى كان يلعب لمصلحة الفريق التونسى ولعب دوراً كبيراً وأساسياً فى سقوط الأهلى باستاد رادس، لأنه لم ينجح كذلك فى توفير الحماية للاعبى الفريق طوال اللقاء ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلى بعدما لمسة الكرة "يد" أحد لاعبى النجم الساحلى فى منطقة الجزاء.

ويُجهّز مسئولو الأهلى حالياً الشكوى تمهيداً لتقديمها للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى غضون الساعات القليلة المقبلة وسيتم تدعيم هذه الشكوى بـ"سى دي" للمباراة يكشف الأخطاء التحكيمية الفادحة التى إرتكبها الحكم البتسوانى ضد الأهلي.