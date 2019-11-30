شكرا لقرائتكم توافد متطوعي الاتحاد الإفريقي إلى القاهرة للمشاركة في برنامج المتطوعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهلت وزارة الشباب والرياضة عملها بإستقبال الوفود الإفريقية المُختارة للمشاركة في البرنامج، حيث وصل حتى الآن 160 مشارك بواقع 20 عن الاتحاد الإفريقي "مدربين، ومنظمين، ومنسقي البرنامج" ، 120 شاب وفتاة متطوعين من 32 دولة إفريقية، و20 متطوع من مصر.
واستكمل فريق الخبراء التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي مع مكتب الشباب الإفريقي ترتيباته استعداداً لبدء التدريب المقرر إطلاقه غداً الأحد، وعقب الانتهاء من إجراء الاجتماع التحضيري للبرنامج وتنظيم العمل والمهام به، تفقدا سوياً القاعات المخصصة للتدريب وورش العمل لضمان إخراج البرنامج بأفضل صورة ممكنة.
يذكر أن برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي (AU- YVC) يعد أكبر برنامج تطوعي في إفريقيا، تم إطلاقه عام 2010. ويعمل بشكل متسق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية للعمل على توظيفهم في المجالات التنموية لخدمة كافة البلدان الإفريقية في العديد من القطاعات والهيئات المختلفة.
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