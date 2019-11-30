الاتحاد الأوربي يدرس تطبيق التبديل الاضطراري فى يورو 2020

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يدرس تطبيق قانون جديد فى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقررة بالصيف المقبل، حيث انه يدرس تطبيق التبديل الاضطراري في حال الاشتباه بأن أحد اللاعبين تعرض لإرتجاج في الدماغ بعد نفاد التبديلات الثلاثة في بطولة يورو 2020، جاء ذلك بحسب ما نشرته شبكة “سكاى سبورت” البريطانية.

ومن جانبه قال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا: “أن صحة اللاعبين تعتبر أهمية قصوى ولهذا فإن حالات ارتجاج المخ بحاجة إلى تحديث من أجل حماية اللاعبين ، بجانب منح الأطباء الفرصة للتشخيص دون إلحاق ضرر بالمنتخبات”.

كما أوضحت الصحيفة أن هذا التعديل سيعتمد بعد دراسة أهمية التبديل الاضطراري عند التعرض لارتجاج في المخ وذلك خلال بطولة كأس أمم أوروبا القادم،مشيرة أن الاتحاد الأوروبي كان قد طالب بالعمل على قوانين وإجراء تعديلات جديدة في مايو الماضي بشأن طريقة التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه تعرضهم لارتجاج في المخ أثناء المباريات الحاسمة.