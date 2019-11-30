نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم السبت 30 نوفمبر 2019| القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة

ننشر جدول نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم بعد انتهاء المباريات، حيث تبدأ مباريات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019م، وتضم البطولة ثمانية منتخبات خليجية وهم (قطر، الإمارات، السعودية، العراق، عُمان، اليمن، الكويت، البحرين)، وتسعى كافة المنتخبات المشاركة في البطولة للفوز والتتويج بالبطولة الهامة بالنسبة لدول الخليج عامة، وبالنسبة لدولة قطر خاصة باعتبارها استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022 قطر.

وتُستهل مباريات كأس الخليج العربي 24 في أولى أيام البطولة بمباراة المنتخب القطري ضد المنتخب العراقي، والمباراة الثانية التي ستقام اليوم هي مباراة الإمارات واليمن، وقد تم توزيع المنتخبات المشاركة بالبطولة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة منهم أربعة منتخبات، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 24 كاملاً، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على نتائج مباريات اليوم مباشرةً.

نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي الرابع والعشرون الجولة الأولى “المجموعة A” اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019، وسيتم افتتاح البطولة بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي قطر والعراق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد خليفة الدولي.

كما تبدأ مباراة الإمارات واليمن اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية، وسوف تقام المباراة على أرضية استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، وسيتم نقل المباراة عبر قناة bein sports HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، كما سيتم نقلها عبر قناة الكأس القطرية الرياضية الأولى والثانية، ويتم بثها أيضاً عبر قناة كويت سبورت المفتوحة.

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متابعة نتائج مباريات الجولة الأولى ببطولة كأس الخليج 24

م منتخب 1 النتيجة منتخب 2 الحالة الجولة 1 قطر 1 – 2 العراق انتهت 1 2 الإمارات 3 – 0 اليمن انتهت 1 3 عُمان 0 – 0 البحرين انتهت 1 4 السعودية 1 – 3 الكويت انتهت 1

وتم نقل المباريات ببطولة كأس الخليج العربي 24 عبر القنوات التالية:

قناة الكأس القطرية الرياضية 1 ، 2.

قناة عُمان سبورت.

قناة بي ان سبورت المفتوحة اتش دي.

قناة الكويت سبورت.

نتائج مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس الخليج 24

من المقرر أن تقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 24، حيث يواجه منتخب الإمارات المنتخب العراقي على استاد خليفة الدولي في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، كما تبدأ مباراة اليمن وقطر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد خليفة الدولي أيضاً، ويمكنكم التعرف على نتائج مباريات الجولة الثانية من خلال الجدول التالي:

م منتخب 1 النتيجة منتخب 2 الحالة الجولة 1 الإمارات 0 – 2 العراق انتهت الثانية 2 اليمن 0 – 6 قطر انتهت الثانية 3 الكويت – عُمان اليوم الثانية 4 البحرين – السعودية اليوم الثانية

وسيتم نقل المباريات اليوم عبر قناة الكأس القطرية الرياضية الأولى والثانية، وعبر قناة بي ان سبورت المفتوحة اتش دي، وعبر قناة bein sports HD13 en، وسيتم متابعة نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم لكي نوفرها لمتابعي موقع عرب نيوز مباشرةً.