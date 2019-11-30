تعرف على مدة غياب عثمان ديمبلي عن برشلونة بسبب الإصابة

كشف اليوم الجمعة نادي برشلونة الإسباني، عبر موقعه الرسمي عن مدة غياب الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، عقب تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن، أثناء مشاركته مع فريقه أمام بوروسيا دورتموند بالمباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب كامب نو وانتهت بنتيجة “3-1” في الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث نشر برشلونة بيانيا رسمي له ذكر فيه “ديمبلي تعرض لكسر في العضلة ذات الرأسين بالفخذ في الساق اليمنى، وسوف يغيب لمدة 10 أسابيع”.

ومن جانبه ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إلى أن عثمان ديمبلي لن يستطع المشاركة مع برشلونة حتى منتصف فبراير المقبل بداعي الإصابة، والتي قد تضطره لأجراء عملية جراحية للتعافي منها، كما أشارت أن تلك الإصابة هي الثالثة لديميلي مع برشلونة هذا الموسم.