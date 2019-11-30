تشكيلة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدا السبت

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة التشكيل التي سيخوض بها لقاء ديبورتيفو ألافيس بالمباراة المقرر إقامتها غدا السبت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، وشملت القائمة على 19 لاعبا.

تشكيل ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، ميليتاو، ميندي، مارسيلو، اودريوزولا.

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خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش، إيسكو، كروس.

خط الهجوم: يوفيتش، بيل، بنزيما، رودريجو جوس و فينيسيوس.

ووشهدت قائمة الريال استبعاد كلا من خاميس رودريجيزولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد بداعي الإصابة، بينا غاب عن اللقاء بقرار فني كلا من إبراهيم دياز ورافاييل فاران وماريانو وناتشو.