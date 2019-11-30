ترددات القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 24 الغير مُشفرة لمشاهدة مباريات اليوم “بث...

ننشر ترددات القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 24 المفتوحة مجاناً لمشاهدة مباريات اليوم مباشرةً، حيث يتم نقل مباريات كأس الخليج 24 عبر عدد من القنوات المفتوحة مجاناً حتى يتمكن كافة المتابعين للبطولة من مشاهدة مباريات منتخباتهم عبر شاشة التليفزيون المفتوح مجاناً، ويأتي على رأس القنوات الناقلة بطولة كأس الخليج هي قناة بي ان سبورت اتش دي المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات، كما يتم نقل المباريات أيضاً عبر قنوات الكأس القطرية الرياضية المفتوحة الأولى والثانية.

والجدير بالذكر أن عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 24 هو ثمانية منتخبات، حيث تسعى كافة المنتخبات المشاركة في البطولة للفوز بالبطولة الهامة بالنسبة للمنتخبات المشاركة بالبطولة، ومن يرغب في التعرف على ترددات القنوات الناقلة للمباريات يمكنه ذلك من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز، كما يمكنكم التعرف أيضاً على مواعيد مباريات اليوم في البطولة، إلى جانب التعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس الخليج العربي 24.

ترددات القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 24 المفتوحة

يتم بث مباريات بطولة كأس الخليج العربي الرابع والعشرون عبر العديد من القنوات المفتوحة مجاناً لكي يتمكن محبي وعشاق كرة القدم الخليجية من متابعة المباريات بشكل مجاني عن طريق القنوات المفتوحة والغير مشفرة، ويشارك في هذه البطولة ثمانية منتخبات يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى A المنتخبات التالية (قطر، الإمارات، اليمن، العراق)، كما تضم المجموعة الثانية B المنتخبات التالية (عُمان، السعودية، الكويت، البحرين)، ومن يرغب في التعرف على ترددات القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 24 المفتوحة يمكنه ذلك من خلال التالي:

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية

يتم الحصول على قناة الكأس القطرية الرياضية اتش دي 1 من خلال ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي المناسب (نايلسات، عربسات) لمتابعة مباريات اليوم المنقولة عبر القناة، ويمكنكم التعرف على تردد قناة الكأس alkass one HD وقناة Alkass two HD من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 مفتوحة نايل سات 11919 أفقي 27500 5/6 مفتوحة

تردد قناة bein sports hd المفتوحة

يتم نقل وبث مباريات بطولة كأس الخليج العربي من خلال شاشة تليفزيون قنوات بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايلسات أو القمر الصناعي عربسات وفق المناسب لدى كل متابع أو مشاهد من المشاهدين، ومن يرغب في التعرف على تردد قناة bein sports المفتوحة يمكنه ذلك من خلال التالي:

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القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير عربسات 11566 أفقي 27500 3/4 غير مشفرة نايلسات 12765 عمودي 27500 2/3 غير مشفرة

ومن يرغب في التعرف على ترددات القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 24 المفتوحة يمكنه ذلك من خلال الجداول المرفقة عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تردد قناة bein sports الغير مشفرة على سهيل سات ويوتلسات

يتم الحصول على قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات، وذلك من خلال إدخال التردد المعلن عنه رسمياً من قبل مجموعة بي ان سبورت الإعلامية، حيث يمكنكم التعرف على تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة من خلال الآتي (القمر الصناعي: سهيل ١ @ °25.5 درجة شرق، التردد 11566 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3، إشارة إرسال البث DVB-S2، معدل تردد الموجة 8PSK).

كما يمكنكم الحصول أيضاً على قناة bein sports HD المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات، وذلك عن طريق ضبط الطبق اللاقط على القمر الصناعي ثم ضبط جهاز الاستقبال وإدخال تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة مجاناً، ويمكنكم التعرف على تردد القناة عبر القمر الصناعي المذكور من خلال التالي:

القمر الصناعي: يوتلسات @ °8 درجات غرب، التردد 12604 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3، إشارة إرسال البث DVB-S2، معدل تردد الموجة 8PSK.

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تردد قناة عُمان الرياضية اتش دي

يتم بث قناة عُمان الرياضية على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، حيث يمكنكم الحصول على تردد القناة على كلا القناتين من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات ، التردد 12456 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، قناة غير مشفرة. القمر الصناعي: نايل سات ، التردد 12111 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، قناة غير مشفرة.

تردد قناة كويت سبورت المفتوحة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير عربسات 12523 أفقي 27500 3/4 مفتوحة نايلسات 11678 عمودي 27500 5/6 مفتوحة نايل سات 11054 عمودي 27500 2/3 غير مشفرة

ومن خلال ضبط تردد إحدى القنوات المفتوحة المرفق تردداتها من خلال الجداول المرفقة عبر موقعنا موقع عرب نيوز، يمكنكم استقبال القنوات المفتوحة مجاناً لمشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج العربي 24، وفي حال توفر قنوات أخرى ناقلة للمباريات، سنقوم بإضافة ترددات القنوات الناقلة لكأس الخليج العربي 24 المفتوحة كاملةً تلبيةً لرغبات العديد من متابعي موقع عرب نيوز.