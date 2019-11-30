الاهلي والنجم الساحلي عبر تردد قنوات بي ان سبورت”beIN Sports” الجديد 2019 الناقلة لمباريات الدوريات...

تردد قنوات بي ان سبورت “beIN Sports” و الذى يبحث عنها جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي، حيث تعرض قنوات بي ان سبورت معظم البطولات العالمية القوية، مثل بطولة كأس العالم، وبطولة أوروبا، و كأس أسيا و كاس أفريقيا، و كأس العالم للقارات، كما تنفرد beIN Sports بنقل مباريات أبطال أوروبا للأندية، بطولة أفريقيا لأبطال الدورى، كأس أندية أسيا، كما تعرض القنوات معظم الدوريات القوية، مثل الدورى الانجليزى، والدورى الإسبانى، كما تعرض مباريات الدورى الايطالى، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر سوف تقام مباراة ليفربول وجينك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وسوف تبدأ المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول وتشيلسي

تردد قنوات بي ان سبورت beIN Sports على نايل سات.

نعرض لكم ترددات القناة على القمر المصرى النايل سات

التردد الاستقطاب FEC القنوات المشفرة 12730 رأسى 2/3 bein sports hd 1-2-3-4 12475 رأسى 2/3 bein sports hd 5-6-7-8 12475 رأسى 2/3 bein sports hd 9-10-11-12 movies 4 11642 رأسى 2/3 bein sports hd 13-14-15-16 12730 رأسى 2/3 bein sports hd 17 NBA الاخبارية

تردد قناة بي ان سبورت 1 على مختلف الأقمار الصناعية

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات هو 11084 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر النايل سات 12264 معامل التصحيح 3/2 أفقى.

تردد قناة بي ان سبورت عل القمر العرب سات 12379 معامل التصحيح 6/5 أفقى.

تنقل قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم.

تُذاع مباراة ليفربول ووست هام يونايتد فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، و تذيع قناة بى ان سبورت الرياضية جميع مباريات الدورى الانجليزى، كأس الاتحاد الانجليزى، كما تذيع القنوات القطرية مباريات الدورى الأسبانى لكرة القدم مباريات نادى برشلونة و ريال مدريد و اتلتيكو مدريد و سلتافيجو و فالنسيا، كما تذيع أيضا مباريات دورى أبطال أوروبا بطولة الكبار ريال مدريد و برشلونة و مانشستر سيتى و ليفربول.

قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة سوف تنقل مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، كما تنقل قنوات بى ان سبورت القطرية مباراة كرة القدم بين الزمالك و نصر حسين داى.

قنوات بى ان سبورت الرياضية تنقل اليوم الجمعة 15 فبراير مباريات الدورى الايطالى لكرة القدم.

اليوم 18/2/2019 ستنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي على beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف

سيتم اليوم الثلاثاء 19 فبراسر نقل مباراة ليفربول و بايرن ميونخ على قناة beIN SPORTS HD 2 و سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة بتعليق حفيض دراجى

مباراة الزمالك و بيترو أتلتيكو فى الكونفيدرالية الأفريقية سوف تذاع على قناة beIN SPORTS HD 1

سيتم نقل مباراة ليفربول اليوم فى الدورى الانجليزى لكرة القدم على beIN SPORTS HD

مباراة ريال مدريد و أياكس أمستردام سيتم نقلها اليوم الثلاثاء على 1 beIN SPORTS HD

سوف يتم نقل مباراة ليفربول اليوم فى الدورى الانجليزى لكرة القدم على 2 beIN SPORTS HDقنوات بى ان سبورت الرياضية سوف تنقل اليوم الأربعاء مباراة ليفربول و بايرن ميونخ مباراة العودة فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا.

تنقل قنوات بى ان سبورت مباريات الدورى الانجليزى و الفرنسى و الايطالى و الاسبانى و ايضا الدورى الالمانى

سوف تنقل قناة beIN SPORTS HD 2 مباراة ليفربول و توتنهام فى الدورى الانجليزى لكرة القدم الجولة الثانية و الثلاثون.

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مباراة الاهلى و صنداونز فى اياب دور الثمانية لدورى أبطال أبطال أفريقيا على beIN SPORTS HD 1

مباراة الزمالك و النجم الساحلى فى الدور نصف النهائى للبطولة الكونفيدرالية الافريقية مباراة الذهاب سوف تذاع على قنوات بى ان سبورت الرياضية على قناة beIN SPORTS HD 1.

مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربى مباراة الذهاب فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، التى سوف تبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت المغرب و الجزائر.

اليوم الجمعة 24 مايو 2019 سوف تقام اليوم مباراة الوداد المغربى و الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

اليوم الأحد 26 مايو 2019 سوف تقام مباراة الاياب فى الدور النهائى لكأس الكونفيدرالية بين الزمالك و نهضة بركان و سيذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019 “مباراة الافتتاح” Egypt vs Zimbabwe من هنا

مباراة الافتتاح بين مباراة مصر و زيمبابوى سوف تكون يوم الجمعة مساءفى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR و أيضا ستذاع beIN SPORTS MAX 2 HD AR، سوف تنطلق بعد قليل مباراة مصر و زيمبابوى فى الجولة الأولى من المجموعة الاولى التى تضم أيضة أوغندا و الكونغو.

تقام اليوم الأحد 23 يونيو عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منها مباراة السنغال و تنزانيا و مباراة كينيا و الجزائر فى اطار مباريات المجموعات.

اليوم الاثنين تقام مباراة المنتخب التونسى ضد انجولا كما تقام مباراة موريتانيا ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية

اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019، سوف تنقل قنوات بى ان سبورت الرياضية مباريا كأس الأمم الأفريقية 2019، فى الرابعة و النصف مساء سوف تنقل مباراة نيجيريا و غينيا، مباراة أوغندا و زيمبابوى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى.

قنوات بى ان سبورت الرياضية سوف تنقل مباشرة مباراة البرازيل و الأرجنتين فى نصف نهائى كأس كوبا أمريكا

اليوم 6 يوليو 2019: ستقام مبارتين فى كأس الأمم الأفريقية، منها مباراة نيجيريا والكاميرون على ستاد الاسكندرية فى تمام السادسة مساء و هى فى اطار مباريات دور الستة عشر.

تنتهى اليوم مباريات كأس الامم الافريقية بلقانى النهائى الذي يجمع منتخب الجزائر ومنتخب السنغال فى تمام التاسعة مساء

المباراة سوف تذاع على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR وقناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR

مباراة ليفربول وإشبيلية الودية اليوم ستقام فى تمام الساعة الثانية عشر صباح الأثنين، على ملعب فينواي بولاية بوسطن الأمريكية و تذاع على قنوات beIN Sports HD2 و beIN Sports HD11.

اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فى كأس الدرع الخيرى فى تمام الرابعة مساء.

قنوات بى ان سبورت الرياضية سوف تنقل مباراة كرة القدم بين الاهلى السعودى والهلال السعودى فى دور الستة عشر لدورى أبطال أسياـ، المباراة سوف تقام فى تمام الساعة الثامنة الا ثلث بتوقيت السعودية.

قنوات بى ان سبورت الرياضية تنقل مباراة ليفربول ونوريتش سيتى اليوم الجمعة فى تمام التاسعة مساء على ملعب تاتنفيلد

اليوم مباراة الهلال والاهلى فى دورى ابطال اسيا لكرة القدم