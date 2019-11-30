رئيس نادي الزمالك يفتح النار على رئيس اتحاد الكرة بعد خسارة فريقه أمام انبي

اعلن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، على أنه غاضب من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بعد أن خسر فريق الزمالك يوم أمس في مباراة كرة القدم أمام فريق انبي بهدفين مقابل هدف واحد.

حيث قد ادلى مرتضى منصور بتصريحات بعد المباراة قائلا: “هو أنت مصدق نفسك يا جنايني، انت جاي عشان تخلص على الزمالك وتمنح الدوري للأهلي، بس أنا مش هسكت”. كما قد انضم محمد الصباحي في هجوم رئيس نادي الزمالك وهو حكم المباراة حيث قد توجه إلى غرفته وبصحبته الأمن ومنعوه من دخول إلى الحكم في الغرفة التي يوجد بها الحكم، حيث قد خسر فريق الزمالك أمام فريق أنبي بهدفين مقابل هدف واحد.