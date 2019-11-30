فايلر يعلن تشكيل الأهلي اليوم أمام النجم الساحلي بدوري أبطال إفريقيا

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيدخل به لقاء اليوم أمام النجم الساحلي التونسي،باللقاء المقرر له في تمام الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة على ملعب رادس والذي سيشهد المباراة الافتتاحية للفريقين بدور المجموعات في البطولة القارية لهذا الموسم، وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي أما النجم الساحلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

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في خط الوسط: محمد مجدي «قفشة» ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ورمضان صبحي.

في خط الهجوم: جونيور أجايي.