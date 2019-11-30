الزمالك يستعيد خدمات طارق حامد بعد غياب يومين

شهد مران اليوم لفريق الزمالك الأول لكرة القدم على مشاركة طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال التدريب الأخير للفريق استعدادا للقاء إنبى، والمقرر اقامته على ملعب السلام مساء الغد في تمام السابعة والنصف، ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

حيث ان اللاعب كان يعاني خلال الفترة الماضية من إصابة في العضلة الضامة وذلك أثناء تواجده ضمن صفوف المنتخب الأول، مما تسبب في عدم مشاركته في التدريبات لمدة يومين.

وبذلك تتزايد فرص مشاركة طارق حامد خلال لقاء انبي المرتقب غدا للفريق الأبيض، والذى يرغب بها الزمالك لمواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية قبل لقائه التالي المقرر له مع مازيمبى الكونغولى ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا باللقاء يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.