انبي يحقق فوزا من العيار الثقيل على الزمالك اليوم

استطاع فريق إنبي الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 بالمباراة التي جمعتهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري، جاء ذلك ضمن مفاجأة من العيار الثقيل للفريق البترولي، فلم تأخذ المباراة وقتا طويلا لكي تشتعل فقد اشتعل الحماس بها منذ البداية.

حيث استطاع انبي من تسجيل الهدف الأول عقب 20 ثانية من بداية المباراة عن طريق محمد بسيوني، مستغلاً عدم تركيز مدافعي الزمالك ببداية المباراة، ليحرز الهدف الأول لفريقه. ومن ثم استطاع لاعب الزمالك محمود علاء من تحقيق هدف التعادل في الدقيقة 42، وبعدها استطاع فريق انبي من تسديد هدف التقدم، عن طريق اللاعب محمد شريف هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 92 من عمر المباراة.