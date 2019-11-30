الأهلي لأول مرة بالقميص الأسود والشورت الأسود أمام النجم الساحلي

عُقد صباح اليوم الجهاز الفني للنادي الأهلي اجتماعا بمدينة الحمامات التونسية، قبل مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي حضره كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق الاجتماع الفني.

وقد تقرر خلال الاجتماع تقرر ارتداء الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود أيضا، كما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، وذلك لأول مرة خلال لقاء الأحمر مع النجم الساحلي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لأبطال إفريقيا، بينما سيرتدي فريق النجم الساحلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر،ويرتدي حارس مرماه الطاقم اللبني.

كما تقرر خلال الاجتماع أن تصل حافلة الأهلي لملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعتين، حيث ستقام المباراة بتوقيت القاهرة في التاسعة مساء، والثامنة مساء بتوقيت تونس.