ميتشو يعيد حساباته للقاء الزمالك القادم بتعديل التشكيل

يستعد الزمالك لمواجهة نظيرة فريق مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، بالمواجهة المقرر لها يوم السبت القادم ضمن منافسات الدولة الأولى بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وينوي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة، فقرر استبعاد المقصرين وعودة الأساسيين.

حيث قرر الصربي “ميتشو” عودة ثنائي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد، اعادة عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق للتشكيل وذلك عقب إجراء اختبار طبي والتأكد من تعافيه من الإصابة نهائيا، كما قرر عدم اللعب برأس حربة والاعتماد على مهاجم وحيد خلال اللقا، حيث انه لم يتم الاستفادة من رأس الحربة بلقاء انبي.

يشار الى أن فريق الزمالك كان قد خسر لقاءه الأخير أمام إنبي بنتيجة هدفين لصالح إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.