بعثة نادي الأهلي لكرة القدم تصل إلى تونس لمواجهة فريق النجم الساحلي

وصلت أمس بعثة فريق نادي الأهلي لكرة القدم إلى تونس، وذلك للاستعداد لمواجهة فريق النجم الساحلي المقرر أن يقام في استاد رادس مساء الجمعة القادمة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وكان في أستقبال الفريق نبيل حبشي السفير السفير المصري في تونس، ومدير الإدارة للفريق الذي سافر قبل البعثة.

وكان قد أنهى مدير الإدارة كل الأمور التي تتعلق باستقبال البعثة وإقامة المباراة وملاعب الخاصة بالتدريب وتنسيق غيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالمباراة ولقاء الفريقين، كما قد ضم فريق الأهلي في تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.