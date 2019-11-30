شكرا لقرائتكم خبر عن رابط superkora.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم السبت بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت، فريق مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق انتصار مقنع لجماهيره بشكل كبير للغاية، خاصة أن الفريق يتعرض لانتقادات كبيرة بسبب نتائجه المتذبذبة خلال الفترة الأخيرة.

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وتضم المجموعة الثانية كلا من الزمالك، ومازيمبي، زيسكو، بريميرو دي أوجوستو.

ويبحث الزمالك عن الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة أنه يعي جيدأً صعوبة المنافس، بالإضافة إلى أنها ضربة البداية له في البطولة، بينما فريق مازيمبي فسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انتصار مهم للغاية.