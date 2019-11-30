مصر تفوز بتنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الأسلحة 2021 بموافقة الأغلبية بـ 126 صوتاً فى كونجرس الاتحاد الدولى. وبذلك تنظم مصر لأول مرة فى التاريخ بطولتى عالم للسلاح فى عام واحد، حيث كانت نجحت مسبقا فى الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 . ووجه عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدعم التى تقدمه الدولة للارتقاء بالرياضة المصرية فضلا عن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب. Advertisements ومن المقرر أن يشهد كونجرس الاتحاد الدولى تكريم محمد حمزة لاعب سلاح الشيش على تصدره للتنصيف العالمى للعبة بعد قليل.

موافقة الاتحاد الدولى

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