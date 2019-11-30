شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتسلم تقرير غائبى الأهلي عن رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم السويسرى رينيه، فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تقريرا فنيا عن اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس الأخيرة، وواصلوا تدريباتهم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحصل الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يستأنف تدريباته صباح غد، وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني.
وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً .
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