شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس بث مباشر اليوم دون انقطاع في الدوري الإسباني عبر superkora والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة خدمة خاصة للقراء الأعزاء بإذاعة مباراة ريال مدريد وألافيس فى الثانية عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الاسباني "لاليجا".

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس، من هنا..

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ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 نقطة بالتساوي مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف ، بينما يقع الافيس في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة .

وأعلن الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إستمرار البرازيلي فينيسيوس جونيور ضمن صفوف الفريق الملكي حتى نهاية الموسم، نافياً كل الانباء التي ترددت حول خروج اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ديبورتيفو في الليجا، :"فينيسيوس لن يخرج في يناير، نعلم أنه لم يلعب كثيرًا، لكننا نعتمد على وجوده، مثلما نعتمد على باقي أعضاء الفريق، نحن نمتلك أفضل اللاعبين في العالم، وهو ما يخلق حالة كبيرة من المنافسة من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية".