شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نور ياسين نجمة يد الأهلى: كان نفسى أكون مذيعة.. وبتجاهل المعاكسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم نور ياسين نجمة كرة اليد السابقة فى النادى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الشوبينج.. بحبه جدا خاصة فى أوقات الفراغ. ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ لا مفيش حاجة معينة.

نور ياسين من نجمك المفضل؟ محمد صلاح. Advertisements من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كان نفسى أكون مذيعة. لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ مبستخدمش العنف ولكن بستخدم التجاهل.

نور ياسين 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ مفيش حد. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ بحب كل الملابس وكل حاجة ليها وقتها.

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