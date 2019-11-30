شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تطورات إصابة علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للأهلى أن على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، سيجرى عصر اليوم أشعة على العضلة الضامة للاطمئنان على إصابته التى تعرض لها فى مباراة النجم الساحلي التونسى أمس.

وغادر على معلول مباراة الأهلى والنجم متأثراً بإصابته فى العضلة الضامة، وتحدد له عصر اليوم السبت موعدًا لإجراء أشعة لتحديد الإصابة ومعرفة موقفه من المشاركة فى التدريبات.

يذكر أن الأهلى يستأنف تدريباته فى الحادية عشرة صباح غدٍ الأحد استعدادا لمواجهة بنى سويف المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل فى مسابقة كأس مصر.

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وخسر الأهلى من النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف، وبذلك يحتل الاهلى المركز الرابع فى المجموعة الثانية بدون نقاط فيما يتقاسم النجم الساحلى والهلال السودانى قمة المجموعة بـ3 نقاط ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الاهلي، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يسقط فيها الاهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد 7 إنتصارات رائعة محلياً وأفريقياً.

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