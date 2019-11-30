حازم إمام "ديفندر" الزمالك أمام مازيمبى.. وطارق حامد خارج القائمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربى ميتشو، المدير الفني للزمالك، تشكيل مواجهة مازيمبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثالثة من عصر اليوم السبت، بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويتواجد الزمالك رفقة مازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كل من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. ويخوض الزمالك مباراة مازيمبى بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى. Advertisements عبد الله جمعة - محمود حمدى الونش - محمود علاء - وحمدى النقاز فى خط الدفاع. فرجانى ساسى - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى فى خط الوسط. مصطفى محمد فى خط الهجوم. ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن فيما خرج طارق حامد من القائمة لعدم الجاهزية وكذلك أوباما. ويجلس على دكة البدلاء: محمد أبو جبل - مصطفي فتحي - شيكابالا - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - عمر السعيد - محمد حسن فيما خرج طارق حامد من القائمة لعدم الجاهزية وكذلك أوباما.

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