شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك إلى ملعب مواجهة مازيمبى فى الكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت بعثة الزمالك من فندق الإقامة فى الكونغو إلى ملعب مواجهة مازيمبى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويتواجد فريق الزمالك رفقة مازيمبى الكونغولى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

ومن المقرر أن يعلن ميتشو المدير الفنى للزمالك، تشكيل مواجهة مازيمبى بشكل رسمى، فور الوصول إلى ملعب اللقاء تمهيدا لإجراء عمليات الإحماء استعدادا للمواجهة.



طارق حامد



فرجانى ساسى وأحمد زاهر



محمد حسن