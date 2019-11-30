لاعبو الاسكواش يحتفلون بزفاف زميلهم بماسكات "لاكاسا دى بابل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجوم الاسكواش بحفل زفاف المدرب محمد فريد على أميرة الغمراوى بطريقة مبتكرة، وارتدى أصدقاء العريس ماسك المسلسل الإسبانى "لاكاسا دى بابل"، والذى سبق وارتداه لاعبو المنتخب الأولمبى فى نهائى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتى توج بها الفراعنة. وحضر العديد من أصدقاء العروسين وأبرزهم نور الشربينى بطلة العالم لسيدات الاسكواش، وطارق مؤمن بطل العالم للرجال ومحمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً، وأمير وجيه المدير الفنى للمنتخب. ويستعد منتخب الاسكواش للمشاركة فى بطولة العالم للفرق التى تنطلق فى 15 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 21 من نفس الشهر فى واشنطن، حيث يحمل الفراعنة اللقب عن النسخة الماضية.

من حفل الزفاف

نجوم الاسكواش Advertisements

نور الشربيني مع شقيقها عمر وخطيبته

نور الشربيني مع محمد فريد

نور الشربيني

ابطال الاسكواش

امير وجيه

طارق مؤمن لاعبو منتخب مصر الاوليمبي بالأقنعة

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