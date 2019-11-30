شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشارك فى احتفالية يوم المشى العالمى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وانطلقت الفعاليات من ميدان الأكوافن مرورا بشارع الشيراتون وحتى المارينا السياحى بالغردقة . يذكر أن هذه الاحتفالية تأتى ضمن برنامج الأولمبياد الرياضى الأول للمحافظات الحدودية والذى اقيم بمحافظة البحر الاحمر ويشارك فيه 650 لاعبا ولاعبة من محافظات "البحر الأحمر، أسوان، مرسى مطروح، الوادى الجديد، جنوب سيناء، وشمال سيناء"، وسوف تستمر المنافسات حتى الاثنين المقبل .

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