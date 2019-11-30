شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: فايلر لا يتحمل الهزيمة.. وطرد أيمن أشرف مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عرابى، نجم النادى الأهلي السابق، أن رينية فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي لا يتحمل مسئولية هزيمة القلعة الحمراء أمام النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بمستهل مشوار الفريق الأحمر فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال عرابى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، التشكيل كان موفقاً من السويسرى ولكنها كرة القدم، الخسارة واردة خارج الديار، الطرد أربك الحسابات، وقبل هذا القرار كان الأهلى يسيطر على المباراة والنجم يهاجم على استحياء، الطبيعى أن نلعب خارج الديار بلاعبين ارتكاز وثلاثة أحياناً، ومع ذلك فى خطة فايلر بلاعب ارتكاز واحد قدم الأهلى عرض طيب قبل طرد أشرف.

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وأضاف عرابى، التغييرات كانت منطقية، فأحمد فتحى ومحمد هانى تعرضا من قبل لهذا الموقف بسبب الإصابات.

وعن طرد أيمن أشرف قال عرابى، الطرد كان مستحقاً خاصة أنها كانت فرصة حقيقية لتسجيل الهدف، وإن كانت المباراة خرجت عن سيطرة الحكم بعد ذلك وزادت الإنذارات.

وخسر الأهلى بهدف نظيف أمام النجم الساحلى التونسى فى مستهل مشوار الفريق الأحمر بدور المجموعات فى المباراة التى استضافها ملعب رادس.